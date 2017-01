Valls et Hamon au coude à coude

Le vainqueur de cette primaire, dimanche prochain, n'est toutefois pas assuré d'être au second tour de la présidentielle, tant la campagne est dominée par la droite et l'extrême droite. Selon des résultats partiels, Benoît Hamon, 49 ans, ex-ministre de l'Éducation et tenant de l'aile gauche du parti, a créé la surprise en recueillant 35 % des suffrages, devant Manuel Valls, 54 ans, tenant de l'aile droite (31,6 %).

«Les électeurs ont voté par conviction, pas par résignation», s'est félicité Benoît Hamon à l'annonce des résultats. «Il faut en finir avec les vieilles recettes et les vieilles politiques, les vieilles solutions qui ne marchent plus», a-t-il dit en défendant son «projet de société» axé sur les questions «sociales et écologiques».

Porté par une dynamique dans les sondages, Benoît Hamon estime quant à lui incarner l'espoir et le renouveau. Sa proposition-phare : un revenu universel de 750 euros pour chaque Français.

Rétorquant qu'il représentait «la gauche responsable», Manuel Valls s'est dit assuré que «pour le deuxième tour, rien n'est écrit». «Un choix très clair se présente à vous, le choix entre la défaite assurée et la victoire possible, des promesses irréalisables et une gauche crédible, qui assume les responsabilités du pays», a martelé l'ex-premier ministre qui s'est lancé dans la course à l'investiture après la renonciation de l'impopulaire président François Hollande.

À l'issue d'une campagne rythmée par trois débats télévisés en huit jours, le scrutin a mobilisé entre 1,5 et 2 millions d'électeurs venus départager sept candidats. Plus de quatre millions de personnes s'étaient déplacées pour la primaire de la droite en novembre.

«Ça ne m'intéresse pas, il y a trop de déception», confiait un père de famille parisien désabusé, qui n'est pas allé voter, contrairement à 2011 pour la première primaire socialiste.

«La France doute»

«Aujourd'hui, il y a urgence, on choisira le moins pire», confiait sans enthousiasme Philippe, à Marseille, tandis qu'à Paris, Dominique rappelait le véritable enjeu : «que la gauche soit au deuxième tour de la présidentielle».

Pour l'instant, le second tour de la présidentielle, le 7 mai, semble se diriger vers un duel entre le conservateur libéral François Fillon et la patronne de l'extrême droite Marine Le Pen, galvanisée par le Brexit et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis.

Un troisième homme les talonne : Emmanuel Macron. À 39 ans, cet ancien ministre du gouvernement socialiste s'est lancé sans passer par la case primaire et suscite l'affluence dans ses assemblées avec son message «ni droite ni gauche», «progressiste» et pro-européen.

Sa candidature en solo, ajoutée à celle du trublion de l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon, en quatrième position dans les sondages, fait de l'ombre à une gauche socialiste en plein désarroi. «L'élection présidentielle n'est pas jouée, la France doute, les Français n'ont pas fait leur choix», a voulu rassurer dimanche soir le patron du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis.