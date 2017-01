Trump à la Maison-Blanche pour une dernière rencontre avec Obama

Barack et Michelle Obama ont accueilli vendredi matin Donald et Melania Trump à la Maison-Blanche avant que le 45e président des États-Unis n'aille prêter serment au Capitole, une scène qui a donné lieu à un petit flou protocolaire.

«Monsieur le président élu, comment allez-vous ?», a lancé Barack Obama à son successeur en lui serrant la main lors de son arrivée, sur le perron de la résidence exécutive.

Melania Trump et Michelle Obama se sont fait la bise et la future Première dame a tendu un cadeau à son hôte, une assez grande boîte aux couleurs du très célèbre joaillier new-yorkais Tiffany & Co.

Cela a toutefois immédiatement posé un problème de protocole, car il n'y avait personne pour prendre la boîte des mains de Michelle Obama. Les deux Marines de garde sur le perron de la Maison-Blanche doivent en effet rester au garde-à-vous et ne pouvaient pas aider la Première dame.

Barack Obama est alors intervenu, s'est saisi de la boîte et l'a apportée dans le vestibule à l'intérieur de la Maison-Blanche.

Selon le programme officiel, Donald et Melania Trump devaient partager un thé avec Barack et Michelle Obama dans la «Blue Room», l'un des salons de la Maison-Blanche, avant de se rendre ensemble dans le même cortège au Capitole où, après avoir juré solennellement «de remplir fidèlement les fonctions de président», le magnat de l'immobilier prononcera un discours.