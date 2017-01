Les paroles s'envolent, le jour de l'investiture

(Québec) Tous les présidents veulent passer à l'histoire en prononçant des paroles mémorables, le jour de leur investiture. Très peu y parviennent. Le plus souvent, leurs mots sont vite oubliés. Éclipsés par le rituel, le bling-bling et les anecdotes juteuses. Bienvenue à Washington D.C., en cette journée qu'on a décrite comme un tiers couronnement royal, un tiers fête de la démocratie, un tiers danse de célébration d'un touché, dans la zone des buts.

Les ingrédients d'un discours mémorable ne font pas l'unanimité. L'humoriste George Burns répétait que l'important, c'est la sincérité. «Si tu peux faire semblant d'être sincère, disait-il, c'est gagné d'avance.» Plus terre à terre, le président Richard Nixon misait sur la brièveté. «On se souvient seulement des discours d'investiture courts», concluait-il. Enfin, puisqu'il est question de discours, il faut rappeler le conseil du président Teddy Roosevelt : «Parle doucement, mais transporte un gros bâton. Tu iras plus loin.»

À Washington, le tribunal de l'histoire est implacable. Sur les 57 «vrais» discours d'investiture prononcés depuis 1789, les historiens et les experts en classent cinq ou six dans la catégorie «mémorable». Une quinzaine obtiennent la note de passage. Plus d'une trentaine sont jugés «médiocres».

Le pauvre Harrison ne s'en remet jamais. Il attrape un gros rhume et il meurt d'une pneumonie, 32 jours plus tard.

Quatre ans plus tard, en 1793, le président Washington est réélu. Il a compris la leçon. Cette fois, Monsieur Nervosité prononce un discours éclair. Le plus court de l'histoire. Cent trente-cinq mots. Une affaire expédiée en quelques minutes! Rien à voir avec les dizaines de pages de bla-bla-bla récitées par le président William Henry Harrison, en 1841. Huit mille quatre cent quarante-cinq mots! Malgré un froid de canard, Harrison insiste pour en faire la lecture dehors, vêtu d'un simple veston. Un véritable supplice qui va durer deux heures.

Certes, en janvier 1961, le froid n'a pas empêché John F. Kennedy de prononcer un discours mémorable, immortalisé par la formule : «Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays.» Mais quelques heures plus tôt, la neige a failli entraîner l'annulation de la cérémonie en plein air. On doit déneiger les marches du Capitole au lance-flammes, pour gagner du temps.

Curieusement, il arrive que les très mauvais discours passent à l'histoire. On se moque encore du discours de James Buchanan, en 1857, dans lequel l'esclavage est décrit comme un problème passager! À sa décharge, le président a peut-être l'esprit ailleurs. Washington est alors frappée par une grave épidémie de gastroentérite. Un mal mystérieux, qui touche les clients du National Hotel, le plus célèbre de Washington.

«La seule chose qui m'a vraiment surpris, en arrivant à la présidence, c'est que les choses allaient vraiment aussi mal que nous l'avions dit, [durant la campagne électorale], dira Kennedy, quelques jours plus tard. Il oubliait de mentionner l'incendie qui s'était déclaré dans un bloc de chauffage, sous le podium, au moment où l'archevêque de Boston Richard James Cushing se trouvait au micro. Un peu plus, et le bas de la soutane de l'archevêque aurait pris feu...

On recommence

Notre survol ne serait pas complet sans un mot sur la cérémonie d'assermentation. Car même si le serment d'office ne compte qu'une trentaine de mots, il est souvent malmené. À cet égard, la palme revient au vice-président Lyndon B. Johnson, en 1961. Un brin impatient, Johnson conclut son serment par un retentissant : «... et peu importe».

Plus près de nous, l'assermentation de Barack Obama, le 20 janvier 2009, tourne à la farce. L'instant est pourtant solennel. L'Amérique célèbre l'élection du premier président noir de son histoire. Plus d'un million et demi de personnes assiste à la scène. La foule la plus importante jamais rassemblée pour une investiture.