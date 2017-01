Obama interviendra si «les valeurs fondamentales» de l'Amérique sont en jeu

«Il y a une différence entre le fonctionnement normal de la politique et certains problèmes ou questions quand je pense que nos valeurs fondamentales pourraient être en jeu», a-t-il expliqué

Le président sortant Barack Obama a déclaré mercredi qu'il est dans «l'intérêt de l'Amérique" d'avoir des "relations constructives avec la Russie», lors de sa dernière conférence de presse à la Maison Blanche avant de confier le pouvoir à Donald Trump.

"Cela a été mon approche (de la question) pendant ma présidence", a poursuivi le 44e président américain. "Là où nos intérêts ont convergé, nous avons travaillé ensemble".

«Je pense qu'il est dans l'intérêt de l'Amérique et du monde d'avoir une relation constructive avec la Russie», a-t-il insisté.

Deux jours avant l'investiture du républicain Donald Trump, qui souhaite réchauffer les relations glaciales entre la Maison Blanche et le Kremlin, Barack Obama a toutefois assuré que cette vision s'est heurtée à une "escalade du discours anti-américain" lorsque Vladimir Poutine est revenu à la présidence russe en 2012, menant à une relation Washington-Moscou plus "antagoniste" et "difficile".

Les remarques du président Obama interviennent sur fond de polémique aux Etats-Unis sur l'interférence, dénoncée par les services de renseignement américains, de Moscou dans la campagne présidentielle remportée par Donald Trump.

La communauté du renseignement américain s'accorde à dire que Moscou, sur les ordres de Vladimir Poutine, a mené une campagne de piratages informatique pour influer sur l'issue de la présidentielle, notamment pour favoriser le milliardaire.