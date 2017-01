«Ça va aller», assure Obama

«Je mets dans cette catégorie la discrimination systématique, les obstacles au droit de vote, les tentatives visant à faire taire les voix discordantes ou la presse ou encore l'idée d'expulser des enfants qui ont grandi ici et qui sont, à tous égards, des enfants américains.»

Très à l'aise dans la défense de son bilan, le ton calme, le président sortant a tracé une ligne entre le jeu politique normal, auquel il n'entend pas se mêler, et les questions qui touchent au fonctionnement même de la démocratie, lançant de fait un avertissement à son successeur.

Bilan défendu

Barack Obama a aussi défendu le bilan de ses deux mandats, et en particulier la décision annoncée mardi de commuer la peine de Chelsea Manning, condamnée à 35 ans de prison pour avoir transmis des documents confidentiels au site WikiLeaks.

«Je n'ai aucun problème à dire que justice a été rendue», a-t-il déclaré. Chelsea Manning a purgé «une dure peine de prison [...] elle a été jugée [...] elle a admis sa responsabilité pour son crime, la peine qu'elle a reçue était très disproportionnée», a-t-il ajouté, rappelant qu'il avait commué et non annulé cette peine.

Interrogé sur la volonté de Donald Trump de réchauffer les relations glaciales entre la Maison-Blanche et le Kremlin, M. Obama s'est gardé de critiquer directement son successeur républicain, mais a tenu à faire une mise au point.

«Je pense qu'il est dans l'intérêt de l'Amérique et du monde d'avoir une relation constructive avec la Russie», a-t-il insisté, tout en soulignant que cette vision s'était heurtée à une «escalade du discours anti-américain» lorsque Vladimir Poutine est revenu à la présidence russe en 2012, menant à une relation Washington-Moscou plus «antagoniste» et «difficile».

Conflit israélo-­palestinien

C'est sur le conflit israélo-­palestinien, sur lequel il s'est dit «profondément inquiet», que le président démocrate a lancé la mise en garde la plus nette à l'homme d'affaires de New York qui a promis d'installer l'ambassade américaine à Jérusalem, un geste qui sonnerait le glas d'une possible «solution à deux États».

Mettant en garde contre le fait de procéder à des décisions unilatérales «soudaines» dans un environnement potentiellement «explosif», il a aussi appelé à la reprise du dialogue, soulignant combien le statu quo était «dangereux pour Israël, mauvais pour les Palestiniens, mauvais pour la région et mauvais pour la sécurité aux États-Unis».

Au moment où l'équipe de Donald Trump a promis de revoir la nature des relations de l'exécutif américain avec les médias, Barack Obama a défendu l'importance de la salle de presse, depuis laquelle il s'exprimait, au coeur de la prestigieuse «West Wing» de la Maison-Blanche.

«Vous avoir dans ce bâtiment a permis à ce lieu de mieux fonctionner», a-t-il déclaré, appelant les médias à faire preuve avec la nouvelle administration de «la même ténacité».

Les deux derniers mots du 44e président des États-Unis ont été réservés aux journalistes : «Bonne chance!»