La retraite dorée des ex-présidents

(Québec) Depuis 1958, les problèmes financiers ne font plus partie des tracasseries des ex-présidents américains grâce à l'adoption du Former Presidents Act, qui leur garantit une généreuse pension, la protection des services secrets pour eux et leur femme et une série d'avantages jusqu'à leur décès.

Il faut dire que l'après-présidence n'a pas été rose pour les premiers à occuper la Maison-Blanche. Thomas Jefferson a été forcé de vendre sa collection de 6000 livres au gouvernement pour payer ses créanciers (cette collection est maintenant à la base de la Bibliothèque du Congrès), son successeur James Madison était criblé de dettes et a demandé sans succès un prêt de la Banque des États-Unis et le cinquième président, James Monroe, était si pauvre quand il est décédé à New York que sa famille n'a pu se permettre d'envoyer sa dépouille pour être inhumée dans sa Virginie natale.

Premier président à réclamer, en vain, une pension, Millard Fillmore avait perdu toutes ses économies dans la Panique de 1857, l'un des premiers krachs de Wall Street. Presque sans le sou dans les dernières années de sa vie après avoir été arnaqué par un conseiller financier véreux, Ulysses S. Grant avait réussi à éviter la dèche à sa famille en écrivant ses mémoires, publiées par Mark Twain peu après son décès en 1885. Personal Memoirs of Ulysses S. Grant avait rapporté plus de 450 000 $ (plus de 10 millions $ en dollars de 2017) à sa veuve.

À cause de Truman

Auteur du livre The Post Presidency from Washington to Clinton, Burton Ira Kaufman, ancien doyen de l'École des études interdisciplinaires de l'Université Miami d'Oxford, en Ohio, indique toutefois que c'est le cas de l'ex-président Harry S. Truman, qui a finalement convaincu le congrès de donner un coup de pouce aux anciens commandants en chef.

«Il n'avait aucune source de revenus à part sa pension d'environ 100 $ par mois pour avoir servi durant la Première Guerre mondiale. Comme il avait peur d'être inondé de dépenses, il a dû se résoudre à vendre une grande partie des terres de la ferme familiale, qui sont aujourd'hui devenues le centre commercial Trumans Corner», explique M. Kaufman en entrevue téléphonique avec Le Soleil. L'ex-président démocrate avait reçu un montant de 670 000 $ pour écrire ses mémoires, mais avait affirmé qu'il ne lui en restait que 37 000 $ après avoir payé tous ses assistants et le loyer des bureaux qu'il louait pour travailler.

En 1958, le Former Presidents Act a donc été adopté. Harry S. Truman et Herbert Hoover, les deux seuls ex-présidents vivants à l'époque, ont donc bénéficié d'une pension de 25 000 $ par année à laquelle se greffaient des sommes pour payer du personnel et de l'espace de bureau.

«Aujourd'hui, tout ça a évolué et chaque ex-président gagne l'équivalent du salaire d'un secrétaire de cabinet, soit environ 205 000 $ par année, en plus de sommes d'argent pour la location d'espace de bureau et pour l'embauche de personnel. La protection des services secrets à vie pour le président et sa femme de même que l'assurance maladie pour les présidents ayant servi plus de quatre ans se sont ajoutées», poursuit M. Kaufman. Les enfants des présidents sont également protégés par les services secrets jusqu'à l'âge de 16 ans.

Et il faut préciser qu'aucune limite n'a été fixée quant au montant reçu pour la location d'espace de bureau. «Les anciens présidents n'ont pas l'obligation de louer cet espace dans un bâtiment gouvernemental. Les bureaux de Jimmy Carter sont ceux qui coûtent le moins cher à l'État présentement, alors que ceux de George W. Bush sont les plus dispendieux. Ceux de Bill Clinton arrivent en deuxième place», poursuit M. Kaufman.

Revenus élevés

La situation a toutefois bien changé depuis les 70 dernières années puisque les anciens présidents engrangent généralement de gros revenus après avoir quitté leur poste. «Nixon était endetté alors qu'il était en poste et Bill Clinton aussi, parce qu'il avait eu de grosses dépenses, notamment celles liées à la procédure d'impeachment à laquelle il a dû faire face. Cependant, Clinton a reçu une avance de 10 millions $ pour ses mémoires et peut aller chercher entre 200 000 $ et 250 000 $ pour chaque conférence qu'il donne. On calcule qu'il a récolté plus de 100 millions depuis qu'il a quitté la présidence», indique Burton Kaufman.

Dans de telles circonstances, pas surprenant que des politiciens, surtout associés au Parti républicain, aient tenté de faire diminuer les sommes versées aux anciens présidents. «Une proposition, qui n'a finalement pas été adoptée, proposait de limiter à 200 000 $ par an la pension versée aux ex--présidents et d'accorder un montant identique pour les dépenses. Et on voulait que dès qu'un ex-président gagne plus de 400 000 $ par an, il verse chaque dollar supplémentaire au gouvernement jusqu'au remboursement de ces sommes», poursuit M. Kaufman.

Facture

Comme il y a présentement quatre ex-présidents toujours vivants, le montant annuel qui leur est consacré était d'environ 3,25 millions $ en 2015, estime M. Kaufman, un montant appelé à augmenter avec l'arrivée de Barack Obama dans le «club des ex».

La facture peut sembler élevée, mais il faut préciser qu'il est rare qu'il y ait autant d'ex--présidents en même temps, indique Edward Berkowitz, professeur d'histoire, de politique et d'administration publique à l'Université George Washington. «On a vécu un changement générationnel avec Bill Clinton. Barack Obama aussi sera un ancien président pendant une longue période de temps», explique celui qui est d'accord avec les pensions et avantages consentis aux anciens présidents.

«Il est raisonnable qu'ils aient droit à une pension, compte tenu de leurs années de service. Peut-être qu'ils pourraient se payer tout ça, mais c'est une compensation pour leurs années de service public durant lesquelles ils ne recevaient pas des salaires énormes. Il ne faut pas oublier non plus que les pensions sont encore plus grosses au privé», poursuit M. Berkowitz.

M. Kaufman ajoute pour sa part qu'un bon argument contre la baisse des bénéfices accordés aux anciens présidents est le fait qu'ils soient aussi d'ex-commandants en chef de l'armée américaine. «Les membres du congrès et les militaires ont tous droit à une pension qui ne tienne pas compte de leurs revenus, alors pourquoi pas les présidents? De plus, ils ont encore des fonctions même s'ils ne sont plus en service. En effet, une grande partie du temps d'un ancien président sera consacrée aux responsabilités qu'il a en tant qu'ex-président», conclut l'auteur de The Post Presidency from Washington to Clinton.