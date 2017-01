Des rénos de 300 millions d'euros pour la Tour Eiffel

À l'heure où Paris est candidate aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et à l'Exposition universelle de 2025, la mairesse de Paris Anne Hidalgo souhaite «valoriser ce monument emblématique qui a un rôle central dans l'attractivité touristique de Paris», indique la mairie dans un communiqué.

La tour Eiffel, inaugurée et mise en service à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, est aujourd'hui l'emblème de Paris et le monument payant le plus visité au monde. Elle reçoit six millions de visiteurs par an.

Les investissements s'élèveront à 20 millions d'euros par an contre 13,7 aujourd'hui.

Selon l'adjoint au Tourisme de la maire de Paris, Jean-François Martins, la moitié de l'enveloppe sera consacrée à la rénovation et l'entretien de ce monument patrimonial, avec peinture, décapage ou maintenance d'ascenseurs «qui utilisent encore en partie la technologie d'Eiffel», a-t-il expliqué à l'AFP.

Souci de sécurité

Le deuxième volet du plan est d'améliorer la visite avec une meilleure gestion des flux et en modernisant l'accueil.

Il pourra par exemple y avoir «un ou des lieux pour mettre le public à l'abri. Aujourd'hui, on fait la queue sous la pluie ou sous la neige, ce n'est pas le meilleur moyen d'accueillir nos visiteurs étrangers», détaille-t-il.

La sécurité va également demander des investissements structurels, avec des dispositifs comme le barrièrage, durables car «malheureusement, la menace terroriste est durable», ajoute-t-il.

Le scintillement, observé chaque soir par les Parisiens et les visiteurs, sera également rénové.

Les travaux les plus importants seront réalisés d'ici les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.