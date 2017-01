Six jeunes frères et soeurs meurent dans un incendie à Baltimore

Le porte-parole des pompiers, Roman Clark, a indiqué que les victimes sont deux garçons de neuf mois et deux ans, deux jumelles de trois ans et deux fillettes de 10 et 11 ans.

Une femme qui serait leur mère et trois autres enfants ont été blessés dans l'incendie. La femme et deux garçons de quatre et cinq ans sont dans un état critique à l'hôpital. Une fillette de huit ans qui avait réussi à sauver deux jeunes frères devait recevoir son congé de l'hôpital plus tard, jeudi.

Le porte-parole Clark a expliqué que les pompiers qui sont arrivés sur place vers 0h30 ont constaté que des flammes s'échappaient des trois étages de la maison du nord-est de Baltimore, et qu'ils ont donc été incapables d'y entrer.

Un homme a confié à l'Associated Press au téléphone que les victimes étaient sa femme et ses neuf enfants. William Malone a indiqué qu'il travaillait ce soir-là.

Son épouse, Katie Malone, est une employée du bureau de circonscription d'un élu à la Chambre des représentants. Le républicain Elijah Cummings a publié un communiqué dans lequel il demande de prier pour les victimes d'une «tragédie inimaginable».

La maison s'est partiellement effondrée et une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du sinistre.