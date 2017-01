«Oui nous l'avons fait», lance Barack Obama 

Associated Press Chicago

«Oui, nous le pouvons. Oui, nous l'avons fait», a lancé M. Obama devant des milliers de spectateurs, reprenant le slogan qui l'avait rendu célèbre il y a plus de huit ans.

Arrivé peu après 21 h, M. Obama a eu du mal à commencer son discours, alors qu'il se faisait interrompre par des spectateurs qui scandaient: «Quatre ans de plus» («Four more years»).

Barack Obama a martelé les idéaux de changement qui l'avaient propulsé à la tête des États-Unis, en 2008, en soulignant tout le chemin qui a été parcouru depuis ce temps, notamment sur la création d'emplois, les droits de la communauté LGBT ou le rapprochement avec Cuba.

Il s'est toutefois aussi montré rassembleur en évoquant son successeur. «Dans dix jours, le monde sera témoin d'un symbole de la démocratie: une passation des pouvoirs pacifique d'un président élu au prochain», a-t-il dit, refusant les huées de la foule.

Le président a passé la majorité de son discours à s'adresser aux citoyens, «le titre le plus important» que les Américains partagent tous «malgré leurs désaccords».

«Cette foi que j'ai eue il y a quelques années envers le pouvoir des Américains ordinaires pour amener du changement - cette foi a été récompensée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer», a-t-il dit.

M. Obama a encouragé les «gens ordinaires» à s'impliquer pour changer le monde.

«Si vous êtes fatigués de vous disputer avec des étrangers sur l'internet, essayez de parler avec l'un d'entre eux dans la vraie vie. Si quelque chose a besoin d'être réglé, mettez vos chaussures et faites de l'organisation. Si vous êtes déçus de vos élus, recueillez des signatures et présentez-vous vous-mêmes», a-t-il souligné.

Barack Obama est devenu plus émotif en remerciant ses proches, dont sa femme, Michelle. «Pendant les 25 dernières années, tu n'as pas seulement été ma femme et la mère de mes enfants, tu as aussi été ma meilleure amie», a-t-il dit en essuyant ses larmes avec un mouchoir.

Après avoir salué ses deux filles, M. Obama a aussi remercié son complice de toujours, le vice-président Joe Biden.

«Tu as été le premier choix que j'ai fait en tant que candidat et ça a été le meilleur», a-t-il affirmé.

Après avoir terminé son discours, Barack Obama a effectué un long bain de foule pour saluer ses partisans une dernière fois.