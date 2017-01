Le tireur de Fort Lauderdale était suivi pour troubles mentaux

L'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride a rouvert samedi au lendemain d'une fusillade ayant fait cinq morts et dont l'auteur, un... »

«Sur le coup, j'ai lancé les enfants de l'autre côté du comptoir pour les protéger, puis on s'est plaqué au sol avec eux.» »

Transports

«C'est sûr que ça nous touche, quelque part. On a des vols directs entre l'aéroport de Québec et celui de Fort Lauderdale, et c'est une destination... »