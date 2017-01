«On était tout près»

«Les gens d'Air Canada sont partis après la fusillade et ne sont jamais revenus. On n'a pas de nouvelles depuis. Les gens avec nous doivent se trouver un endroit où coucher et ne savent pas quand ils vont être en mesure de retourner au Québec. Nous, on a de la famille en Floride qui peut nous héberger, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde.»

Une trentaine de personnes apeurées se sont entassées dans le bureau pendant qu'un peu plus bas, les shérifs de l'aéroport procédaient à l'arrestation du tireur et portaient secours aux victimes. Peu d'information sur la situation se rendait au petit groupe, qui, barricadé, ne savait pas encore s'il était hors de danger. «Ce moment-là a été vraiment intense. Avec les enfants en plus, il y a beaucoup d'adrénaline», explique Louis-Philippe Grenier.

«Facilement 10 à 15 coups de feu» ont résonné avec force, à l'étage du dessous, alors qu'il était couché au sol les bras par-dessus ses enfants. «Une dame d'Air Canada a ouvert un petit bureau pour que l'on s'y réfugie. On a rampé jusque là, et dès que tous les civils qui cherchaient refuge ont été rentrés, on a fermé la porte et barricadé l'endroit avec des étagères. On a rassemblé les enfants dans une petite pièce en annexe pour les protéger.»

Le Shawiniganais Pierre Regis s'est retrouvé bien malgré lui aux premières loges de la tuerie à l'aéroport de Fort Lauderdale avec les membres de sa famille. Ils étaient en attente de leur vol de retour au Canada lorsque le tireur Esteban Santiago a ouvert le feu, causant la mort de cinq personnes.

La famille est sortie saine et sauve de cette histoire, et ce, malgré une bonne frousse. M. Regis et ses proches se trouvaient toujours sur le tarmac de l'aéroport lorsque Le Nouvelliste s'est entretenu avec le père de famille plusieurs heures après les événements. Ce dernier ne savait d'ailleurs toujours pas quand ils allaient être en mesure de quitter l'aéroport.

«On a vécu ça d'assez proche. On pense que ça n'arrive qu'ailleurs, mais on a vu ça assez live. Les premiers coups de feu ont été tirés dans le terminal D2 et nous étions dans le terminal E2, juste à côté. Il y a environ 500 mètres entre les deux. Peut-être 20 minutes après les premiers coups de feu, c'est arrivé de notre bord. On a entendu bang! bang! et les agents de sécurité sont arrivés et nous ont indiqué de sortir rapidement. On se trouve encore dehors et on vient d'entendre une détonation car on dirait qu'ils ont fait exploser un colis suspect. On est assis sur des chariots qui servent à transporter les bagages et par terre. On nous apporte de l'eau, mais on ne sait pas grand-chose», racontait-il.

Comme si se retrouver dans une telle situation n'était pas assez stressant, M. Regis et sa conjointe ont perdu de vue leur fils aîné, âgé de 10 ans, pendant une trentaine de minutes lorsque tous les voyageurs qui se trouvaient à l'intérieur du terminal E2 ont suivi les instructions des agents de sécurité et se sont précipités à l'extérieur. Tous les membres de la famille Regis ont heureusement été réunis après plusieurs longues minutes d'angoisse. Le Nouvelliste