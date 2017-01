Obama invité à gracier à tous vents

Officiellement, le président a promis d'utiliser son pouvoir de clémence au service de la justice pénale et non pour des passe-droits.

Le trentenaire réfugié en Russie est soutenu par Amnistie Internationale, l'American Civil Liberties Union, Human Rights Watch et de nombreuses célébrités dont les comédiens Terry Gilliam, Susan Sarandon ou Danny Glover, l'écrivain Joyce Carol Oates et le chanteur Peter Gabriel.

Très émue, Michelle Obama a fait vendredi ses adieux à la Maison-Blanche, louant la «magnifique diversité» de l'Amérique et exhortant la jeunesse à ne pas avoir peur de l'avenir, mais à se battre pour ses libertés. «J'espère que vous avez été fiers de moi», a lancé, des larmes dans la voix, la première first lady afro-américaine de l'histoire des États-Unis. À deux semaines de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la femme de Barack Obama a appelé les Américains à ne pas baisser les bras et être actifs pour «protéger et préserver» leurs libertés. «N'ayez pas peur! Vous m'entendez? N'ayez pas peur, soyez déterminés, soyez investis!» a lancé la première dame, âgée de 52 ans. «C'est mon dernier message en tant que première dame pour vous, les jeunes Américains. C'est un message simple.» Si sa cote de popularité a régulièrement alimenté les interrogations sur ses ambitions électorales, elle a répété qu'elle ne se lancerait pas dans l'arène. «Michelle ne sera jamais candidate», a réitéré Barack Obama récemment. «Comme je le dis en riant, elle est trop sensible pour vouloir se lancer en politique.»