Charlie Hebdo paie le prix de la notoriété

Deux ans après l'attentat qui avait décimé sa rédaction, Charlie Hebdo défend avec la même insolence le droit de rire de tout, même si les menaces persistent et que, selon son directeur Riss, «les gens sont devenus plus intolérants» à l'égard de l'hebdo satirique français.

Le 7 janvier 2015, la France bascule dans une ère de violence djihadiste qui a fait, depuis, 238 morts. Ce jour-là, deux hommes armés, les frères Saïd et Chérif Kouachi, pénètrent dans les locaux parisiens du journal et exécutent 11 personnes, dont plusieurs dessinateurs au crayon grinçant - Cabu, Wolinksi, Charb, Honoré, Tignous.

«Je suis Charlie» devient un message de soutien viral. Des millions de Français, sidérés, descendent dans la rue pour une manifestation monstre de soutien au journal, ciblé pour ses caricatures du prophète Mahomet.

Jeudi, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux et la mairesse de Paris Anne Hidalgo se sont recueillis sur les lieux des attentats de janvier 2015 qui ont fait au total 17 morts - entre la tuerie de Charlie Hebdo, revendiquée par Al-Qaida, et l'attaque, deux jours plus tard, d'un supermarché casher menée par un délinquant multirécidiviste se revendiquant de l'État islamique.

En ce sombre anniversaire, le journal satirique reste fidèle à son humour noir : «2017, enfin le bout du tunnel», ironise la une de cette semaine, avec un dessin montrant un personnage qui regarde dans le canon d'un fusil tenu par un islamiste.

Charlie Hebdo se vend bien davantage qu'avant 2015 : plus de 100 000 exemplaires chaque semaine contre 30 000 auparavant. Les fonds issus de la hausse des ventes et des abonnements de solidarité lui ont permis de se développer : son site Web est partiellement traduit en anglais, une version papier vient d'être lancée en Allemagne.

«Le monde entier surveille»

Devenu un symbole de la liberté d'expression, Charlie Hebdo paie le prix de sa notoriété : ses dessins provoquent régulièrement des foudres et des menaces.

«Curieusement, on a l'impression que les gens sont devenus encore plus intolérants à l'égard de Charlie. Ils sont à l'affût du moindre de nos dessins», explique Riss, le directeur de la publication. «Avant, on nous disait de faire attention aux islamistes et maintenant il faut faire attention avec les islamistes, les Russes, les Turcs», confie-t-il à l'AFP.

Moscou s'est récemment indigné de dessins sur l'écrasement d'un avion militaire russe en mer Noire, qui a fait une centaine de morts.

Et le président Vladimir Poutine avait déjà mis en garde les artistes russes contre un «comportement dangereusement révoltant» dépassant les limites de la liberté d'expression, en citant l'exemple de Charlie Hebdo.

En septembre, des milliers de messages d'insultes sont arrivés d'Italie après la publication d'un dessin comparant les victimes du séisme meurtrier d'Amatrice à un plat de lasagnes - sang et cadavres en guise de viande et sauce tomate.