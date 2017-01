La ville natale de Melania fait ses choux gras de l'élection de Trump

Longtemps une bourgade anonyme, la petite ville de Sevnica, à l'est de la capitale Ljubljana, s'est fait une place incontournable sur les dépliants touristiques: c'est là qu'a grandi Melania Knavs, avant d'épouser Donald Trump.

«L'intérêt mondial pour la Slovénie a bondi grâce à Melania Trump, et ce dès que son mari a annoncé sa candidature» en 2015, relève Livija Kovac Kostantinovic, de l'Office du tourisme slovène.

Sans attendre le résultat de l'élection, qui a vu M. Trump triompher de la candidate démocrate Hillary Clinton début novembre, le nombre de touristes américains en Slovénie «a progressé de 11%» sur la période allant de janvier à octobre, fait-elle valoir. Il devait largement dépasser les 80 000 pour l'ensemble de l'année 2016, contre 74 000 en 2015.

Et le meilleur reste à venir pour ce petit pays de 2 millions d'habitants, selon elle: «Nous tablons sur une hausse continue de l'intérêt pour la Slovénie» et «en particulier pour Sevnica».

Alors que les lieux liés à Melania Trump à Sevnica restent objectivement limités - on école et l'immeuble où elle a vécu, principalement -, des agences de tourisme n'hésitent pas à proposer une offre enrichie, ajoutant à leur tour Ljubljana, où la jeune femme fit ses premiers pas professionnels, et Milan, en Italie voisine, où elle perça comme mannequin.

Effet d'aubaine

À Sevnica, les entrepreneurs locaux ont multiplié les initiatives pour surfer sur la notoriété de l'enfant du pays, aujourd'hui âgée de 46 ans.

La pâtisserie Julija, dans la rue principale du centre de Sevnica, propose un gâteau au chocolat «Melania», à l'instar de plusieurs autres restaurateurs offrant qui un menu «Melania» avec de la truite, qui des crêpes également baptisées «Melania».

Darja Jelenc, l'une des vendeuses de la pâtisserie, assure que «la venue prochaine d'un bus entier de journalistes étrangers» a été annoncée par l'office du tourisme local.

La palme de l'originalité revient sans doute au fabricant de chaussures Kopitarna Sevnica, qui a créé un modèle de pantoufles fourrées «Maison Blanche» en édition limitée, vendues 50 euros, et dont une paire a été offerte à la future Première dame.

«Nous espérons qu'ils tiendront ses pieds au chaud durant les prochains mois d'hiver», a indiqué un porte-parole de l'entreprise, Mateja Reseta, à l'AFP.

Le risque de voir apparaître tasses, assiettes et t-shirts à l'image de Melania et de son mari a toutefois conduit le couple présidentiel à saisir un cabinet juridique slovène pour prévenir toute exploitation commerciale non autorisée.