L'EI revendique l'attentat d'Istanbul

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué lundi l'attentat contre une discothèque d'Istanbul qui a fait 39 morts dans la nuit du Nouvel An et dont l'auteur est toujours traqué par les autorités turques, qui ont annoncé huit arrestations.

L'état-major turc a indiqué que des avions turcs et russes avaient bombardé des cibles de l'EI dans le secteur d'Al-Bab dans la nuit de dimanche à lundi.

Cette attaque a suscité une vague de réactions indignées dans le monde. Washington, Moscou, Paris et Berlin, ainsi que le pape François l'ont condamnée.

«C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la nouvelle de l'attentat terroriste meurtrier [à Istanbul], qui a provoqué la mort d'une citoyenne canadienne», a indiqué Justin Trudeau dans un communiqué. Parmi les victimes, «nous pleurons la perte insensée d'une citoyenne canadienne, et nous sommes déterminés à continuer de travailler avec tous nos alliés et partenaires pour contribuer à combattre le terrorisme et à faire en sorte que les auteurs d'actes terroristes soient traduits en justice», a poursuivi le chef du gouvernement.

«Le danger persiste», a écrit lundi le chroniqueur Abdulkadir Selvi dans le quotidien Hürriyet. «Tant que ce terroriste ne sera pas arrêté, nous ne saurons pas où et quand un massacre pourrait avoir lieu.»

Selon les médias turcs, l'assaillant a tiré entre 120 et 180 balles au cours de l'attaque, avant de changer de tenue et de s'enfuir.

À 1h15 dimanche (17h15 samedi, heure du Québec), un homme armé d'un fusil d'assaut a surgi devant la discothèque située au bord du Bosphore, sur la rive européenne d'Istanbul, abattant deux personnes à l'entrée avant de pénétrer à l'intérieur et d'y semer la mort.

L'attentat au Reina marque un début 2017 sanglant pour la Turquie, déjà secouée en 2016 par une tentative de coup d'État et une vague d'attentats meurtriers liée aux djihadistes ou à la rébellion kurde.

Dans son communiqué, l'EI accuse la Turquie, un pays peuplé majoritairement de musulmans, de s'être alliée aux chrétiens, vraisemblablement en référence à la coalition internationale antidjihadiste menée par Washington et dont fait partie Ankara.

L'attentat du Nouvel An survient alors que l'armée turque tente, au prix de lourdes pertes, de reprendre la ville d'Al-Bab, un bastion de l'EI dans le nord de la Syrie où Ankara mène une offensive contre les djihadistes, mais aussi les milices kurdes.

Des équipes de la police antiterroriste d'Istanbul ont arrêté et placé en garde à vue lundi huit personnes dans le cadre de l'enquête sur cette attaque.

Des «données relatives aux empreintes digitales et à l'apparence» du tueur ont été obtenues, a déclaré le porte-parole du gouvernement Numan Kurtulmus, évoquant une «enquête difficile». «Nous allons rapidement entrer dans le processus d'identification», a-t-il ajouté.

L'auteur de l'attaque, qui a semé la mort au Reina en tirant au hasard sur les centaines de personnes qui y célébraient la nouvelle année, est toujours en fuite et activement recherché.

Pourtant, après une année 2016 sanglante, les autorités turques étaient sur leurs gardes en ce jour de réveillon et 17 000 policiers avaient été déployés en ville.

Membre de la coalition internationale qui combat l'EI en Syrie et en Irak, la Turquie a déclenché en août une offensive dans le nord de la Syrie pour repousser les djihadistes vers le Sud, mais aussi les milices kurdes syriennes. Des rebelles syriens soutenus par l'armée turque assiègent depuis plusieurs semaines la ville d'Al-Bab, un fief de l'EI dans le nord de la Syrie.

La Turquie a été la cible de nombreux attentats attribués à l'EI ou liés à la rébellion séparatiste du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui ont notamment frappé Istanbul et Ankara.

Cette discothèque huppée où les entrées sont filtrées, est située à quelques centaines de mètres de l'endroit où avaient eu lieu les célébrations officielles du Nouvel An, au bord du Bosphore.

«D'une façon sauvage et impitoyable, il a mitraillé des personnes qui étaient simplement venues célébrer le Nouvel An», a déclaré M. Sahin.

D'après les derniers chiffres des médias turcs, 39 personnes, dont 26 étrangers, ont été tuées et des dizaines blessées. L'agence de presse progouvernementale Anadolu a annoncé lundi que 46 personnes étaient encore prises en charge dans les hôpitaux d'Istanbul.

Après avoir pénétré dans la discothèque, l'assaillant tire au hasard sur la foule, semant la panique et la mort. Selon la chaîne d'information NTV, plusieurs personnes ont plongé dans le Bosphore pour échapper aux coups de feu.

À 1h15 dimanche (17h15 samedi, heure du Québec), un assaillant armé d'un fusil d'assaut surgit devant la boîte de nuit Reina, au coeur d'Istanbul, et ouvre le feu sur les personnes qui se trouvent à l'entrée, selon le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin. Un policier et un civil sont tués.

Deux, trois coups de feu. «On a d'abord cru que c'était une bagarre», dit Yunus Turk. Mais quand un homme surgit dans la discothèque en tirant sur la foule, ils se sont dit «c'est un attentat», complète son cousin Yusuf Kodat.

Les deux jeunes Franco-Turcs faisaient partie des centaines de personnes qui célébraient le Nouvel An au Reina, une boîte de nuit huppée d'Istanbul où un assaillant a tué 39 personnes au cours d'une attaque revendiquée par l'État islamique.

«Je repense à ces moments, je n'arrive pas à les effacer de ma mémoire», raconte à l'AFP Yusuf Kodat. «Les gens paniqués, le sang, les bruits de coups de feu, les explosions», décrit-il.

Les deux cousins, qui vivent en Alsace, dans l'est de la France, étaient venus en Turquie pour les fêtes de fin d'année. Ils avaient décidé de célébrer le 31 décembre au Reina, au bord du Bosphore, sur la rive européenne d'Istanbul.

La fête a toutefois rapidement tourné au drame.

«On a entendu deux, trois coups de feu, on s'est dit qu'il y avait une bagarre qui avait éclaté devant», explique Yunus Turk. «Et au bout de dix, quinze secondes, il [le tireur] a commencé à rentrer à l'intérieur, il a commencé à [tirer en rafales] et, là, on s'est dit : "C'est un attentat, c'est une fusillade."»

«Je connaissais la discothèque», poursuit le jeune homme. «Je viens souvent ici. J'ai tiré mon cousin, je lui ai dit : "On sort, on va sur la terrasse."»

Ce club très select est doté de plusieurs restaurants et pistes de danse en plus d'un bar central. Il s'étend sur une terrasse avec vue spectaculaire sur le Bosphore et sur l'un des ponts qui l'enjambent.

«Là, on a commencé à se disperser, en fait on s'est cachés, il y en a qui ont sauté à l'eau», continue Yunus.

Les deux cousins racontent également la panique qui s'est emparée des plus de 700 personnes présentes dans la boîte de nuit.

«Il y a des gens qui étaient à côté de moi en train de courir, qui ont été touchés par les balles, qui sont peut-être morts ou blessés, je ne sais pas», se souvient Yunus. «En fait, sous [l'effet de] la panique, on courait partout. On ne regardait pas trop ce qui se passait autour.»

«On est restés dix, quinze minutes, on attendait que la police arrive», précise Yusuf Kodat. «À ce moment-là, mon cousin était à un autre endroit, je lui ai envoyé un message et, quand il m'a répondu, j'ai été plus tranquille.»

120 à 180 balles

À l'arrivée des forces de l'ordre, qui cherchent un ou des assaillants, l'évacuation se fait sous haute surveillance.

«Ils nous ont fait sortir un par un, les mains en l'air», raconte Yusuf. «Ils nous ont contrôlés.»

«Ils nous ont fait passer par le sous-sol, donc on n'a pas vu la salle principale», ajoute son cousin. «Mais sur la terrasse, il y avait quelques cadavres, il y avait du sang partout, des verres cassés, des vitres qui donnent de l'intérieur sur la terrasse étaient brisées aussi.»

Selon les médias turcs, l'assaillant a tiré entre 120 et 180 balles au cours de l'attaque qui a duré environ sept minutes, avant de changer de tenue et de s'enfuir.

L'auteur de l'attaque, qui a fait en majorité des victimes étrangères, est en fuite et traqué par les autorités.