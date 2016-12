Le monde fête 2017 sous très haute sécurité

Un feu d'artifice géant a ouvert le bal des festivités du Nouvel An à Sydney, avec de nombreuses autres célébrations sous haute surveillance, après une année ensanglantée par une série d'attentats contre des civils.

À Nice (86 morts) et Berlin (12 morts), des rassemblements avaient été pris pour cible par des camions-bélier, dans un scénario particulièrement redouté pour cette Saint-Sylvestre.

Bagdad, Ouagadougou, Istanbul, Orlando, Bruxelles... La liste est longue des villes frappées par les attaques aveugles en 2016.

Mais les foules seront au rendez-vous samedi soir dans les rues d'Asie, du Proche-Orient, d'Afrique, d'Europe puis d'Amérique pour basculer dans une année pleine d'incertitudes politiques et géopolitiques.

En raison du décalage horaire, Sydney a été la première métropole à lancer le compte à rebours sous une météo estivale : À minuit pile (8 h heure de l'Est), plus de 1,5 million de spectateurs ont découvert une féérie pyrotechnique au-dessus de l'emblématique baie et son opéra photogénique.

Le spectacle a rendu hommage à quelques-uns des grands disparus de 2016 : des étoiles pour David Bowie et une pluie de violet (Purple Rain) pour le musicien Prince.

Mais l'Australie est aussi en première ligne dans le combat contre le terrorisme. Deux mille policiers supplémentaires étaient déployés à Sydney après l'arrestation d'un homme à la suite de «menaces en lien avec le Nouvel An» et un «complot terroriste» déjoué avant Noël à Melbourne.

À Tokyo, des ballons ont été lâchés par milliers alors qu'à Séoul, des centaines de milliers de Coréens manifestaient pour réclamer le départ immédiat de la présidente destituée Park Geun-Hye, déjà destituée par le Parlement.