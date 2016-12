La Chine interdira le commerce de l'ivoire en 2017

L'ivoire africain est très recherché en Chine, où il est considéré comme le symbole d'un statut social et où les prix peuvent atteindre jusqu'à 1100 dollars pour un kilo.

«La Chine arrêtera peu à peu la transformation et la vente d'ivoire à des fins commerciales d'ici la fin 2017», a annoncé l'agence Chine nouvelle (Xinhua), citant un communiqué gouvernemental.

Selon l'agence, l'interdiction totale affectera «34 entreprises de transformation de l'ivoire et 143 centres de commerce, des dizaines devant fermer d'ici mars 2017».

«C'est une grande nouvelle qui fermera le plus grand marché au monde pour l'ivoire des éléphants», s'est félicité dans un communiqué Aili King, responsable de la Wildlife Conservation Society in Asia, un organisme de protection des espèces sauvages en Asie. «Je suis très fier que mon pays montre la voie qui permettra aux éléphants de vraiment échapper à l'extinction. Cela change la donne pour les éléphants d'Afrique», a-t-il ajouté.

Plus de 20 000 éléphants ont été massacrés pour leur ivoire l'année dernière et des chiffres similaires ont été avancés les années précédentes. Seuls quelque 415 000 individus restent encore, selon le Fonds mondial pour la nature. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites) a interdit le commerce de l'ivoire en 1989.