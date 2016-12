Trump: «S'il le faut, nous aurons une course aux armements»

«Il y a des pays autour de la planète en ce moment qui parlent d'augmenter leurs capacités nucléaires. Et les États-Unis ne vont pas observer ça de loin et permettre que cela arrive sans agir en conséquence», a-t-il déclaré sur CNN.

Lorsqu'on lui a demandé s'il parlait spécifiquement de Moscou, Sean Spicer a répondu «Je parle de la Russie. Il ne s'agit pas seulement d'un pays, mais de n'importe quel pays.»

Plus tôt vendredi matin, une journaliste de la chaîne américaine MSNBC, Mika Brzezinski, a annoncé à l'antenne que le président élu venait de lui dire, par téléphone et hors antenne: «S'il le faut, nous aurons une course aux armements. Nous les dépasserons à chaque étape et nous leur survivrons.»