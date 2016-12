Un avion détourné atterrit à Malte; les pirates se rendent

Après des heures de négociations tendues, deux Libyens qui avaient dérouté un avion de la Libye vers l'île de Malte en menaçant de faire exploser l'appareil se sont rendus aux autorités pacifiquement, permettant aux 117 passagers et membres de l'équipage de s'en sortir sains et saufs.

Rami Musa , Stephen Calleja Associated Press LA VALETTE, Malte

L'Airbus A320 du transporteur libyen Afriqiyah Airways avait initialement quitté l'aéroport Tamhent, à Sebha, pour rejoindre la capitale libyenne, Tripoli, lorsqu'il a été redirigé vers Malte.

Selon la télévision d'État maltaise, les deux individus avaient des grenades à main et menaçaient de les faire exploser. Tous les avions à destination de Malte ont immédiatement été détournés et des équipes de secours ont été déployés sur le tarmac de l'aéroport.

Vers 15h33, heure locale, le premier ministre de Malte, Joseph Muscat a annoncé que l'opération était terminée et que les deux personnes s'étaient rendues et demeuraient détenues.

Ali Milad, le pilote, a raconté à un réseau de télévision libyen que les pirates lui avaient d'abord demandé d'aller à Rome, mais Malte était plus près. Il a dit qu'il s'appelaient Moussa Shaha et Ahmed Ali, deux Libyens qui seraient âgés dans la vingtaine.

Selon le pilote, les deux hommes ont réclamé l'asile politique en Europe et voulaient créer un parti politique appelé «Le Nouveau Fateh» - faisant référence à la révolution d'El Fateh, menée par l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi.

Le premier ministre Joseph Muscat avait discuté plus tôt avec son homologue libyen, Fayez Serraj, qui dirige lesdits gouvernement d'unité nationale et conseil présidentiel, deux instances supervisées par les Nations unies dans le cadre des efforts de paix. La Libye est dans le tumulte depuis que le dictateur Mouammar Kadhafi a été renversé et tué en 2011 après avoir régné 42 ans au pays.

L'aéroport international de Malte a annoncé en fin de journée que ses activités étaient revenues à la normale. L'horaire normal des vols devrait être rétabli complètement d'ici la fin de la journée.