La foule revient au marché de Noël de Berlin

Sous un ciel gris, les petits chalets en bois installés sur la Breitscheidplatz, à deux pas des «Champs-Élysées» berlinois, le Ku'damm, ont rouvert peu avant 11h (5h, heure du Québec).

À deux jours du réveillon de Noël, la présence policière y était plutôt discrète : quelques patrouilles circulaient au milieu d'une foule assez dense, les armes bien visibles en bandoulière.

Absents au moment du drame qui a également fait des dizaines de blessés lundi soir, des blocs de béton destinés à empêcher tout véhicule de pénétrer dans l'enceinte du marché ont été installés dans la matinée.

«C'est bien de voir qu'après un attentat les gens sont forts et [...] qu'on ne s'arrête pas», résume David Ulbricht, un organisateur d'événements de 24 ans venu pour l'occasion.

Dans les allées, l'ambiance est calme et silencieuse : par respect pour les victimes, les animations musicales ont été annulées.

«On remarque que l'ambiance est très lourde, tout le monde est silencieux», raconte Jan-Philipp Biermann, qui vend des burgers et de la nourriture asiatique sur ce marché, l'un des plus fréquentés de la capitale avant cet attentat revendiqué par le groupe État islamique (EI). «La vie revient à la normale, mais on a tous en tête ce qui s'est passé», ajoute-t-il.

Visiblement émus, les commerçants affichent un visage grave : certains pleurent, d'autres se retrouvent et se réconfortent en se prenant dans les bras.

Devant les chalets, des couples, des amis, des familles dégustent une crêpe, une saucisse ou trinquent autour d'un Glühwein, le traditionnel vin chaud aux épices.

Tradition ancrée

Le marché de Noël est une tradition très ancrée dans la culture populaire allemande.