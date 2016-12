La pluie cause le chaos à l'aéroport de Los Angeles

«La pluie à Los Angeles et un bond de 9,5% du trafic aérien à l'aéroport sur un an pour la saison des fêtes» ont entraîné le retard de 174 vols à l'arrivée ou au départ de LAX, et l'annulation de 55 autres, depuis ou à destination des États-Unis et du monde entier, notamment le Canada, la France ou l'Allemagne, a assuré à l'AFP Katherine Alvarado, porte-parole de l'aéroport.

Pendant la période des fêtes, le record de 4,3 millions de personnes est attendu à l'aéroport international de Los Angeles, le septième du monde en terme de trafic, avec plus de 74,9 millions de voyageurs qui y ont transité l'an dernier.

Certaines compagnies ont aussi ajouté de nouveaux trajets. Résultat: «L'aéroport est à pleine capacité» et «il n'y a pas assez de portes» d'embarquement, a expliqué Katherine Alvarado.

Le journal Los Angeles Times souligne aussi que les décollages quotidiens sont passés de 1750 à 1900. L'augmentation de l'affluence s'accompagne de longues files aux portails de sécurité, et de perturbations causées par les bagages perdus ou oubliés.

Mercredi, l'une des journées de trafic aérien les plus intenses de l'année, la police a ainsi dû évacuer brièvement trois terminaux après la découverte d'un paquet suspect.

Des chutes de pluie depuis mercredi en Californie, État de l'ouest américain qui entre dans sa sixième année d'une sécheresse historique, et des rafales de vent ont provoqué la modification de certains plans de vols, contribuant aux perturbations, a expliqué une autre porte-parole de LAX, Mary Grady.

Vendredi devrait aussi être une des journées les plus chargées de l'année à LAX et Mme Alvarado avertit que d'autres retards et annulations sont probables jusqu'à la fin des vacances de Noël le 3 janvier.