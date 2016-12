La neige s'invite à Alep

Les derniers convois d'insurgés et de civils se préparaient mercredi à quitter Alep, deuxième ville de Syrie en passe de tomber totalement aux mains du régime de Bachar al-Assad après plus de quatre ans de guerre.

Environ 30 000 personnes ont déjà été évacuées du réduit rebelle d'Alep depuis jeudi dernier, d'après un nouveau chiffre du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Tous les blessés et les malades dans un état critique ont été évacués, précise l'organisation.

Le régime de Bachar al-Assad attend la fin des évacuations pour annoncer sa reprise d'Alep et signer ainsi sa plus grande victoire depuis le début de la guerre, en 2011.

Malgré une tempête de neige, les évacuations se sont poursuivies mercredi avec des dizaines de bus et autres véhicules. Depuis le début des évacuations, le 15 décembre, des civils et des insurgés souhaitant quitter la ville, mais les opérations se font à un rythme irrégulier en raison de problèmes d'ordre logistique et d'incidents.

«Les derniers convois attendent encore de partir [du réduit rebelle]. Plusieurs navettes seront nécessaires», a affirmé la porte-parole du CICR en Syrie, Ingy Sedky.