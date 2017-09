Ristigouche-Sud-Est poursuivie par une firme en «hibernation»

(New Carlisle) Gastem, la firme d'exploration pétrolière tentant actuellement d'obtenir de la Cour supérieure une indemnisation de 1 million $ de Ristigouche-Sud-Est, est en «hibernation» depuis 2014, admet son président, Raymond Savoie.

Cette hibernation s'est traduite par l'arrêt des transactions d'actions de Gastem en 2014, et par la fermeture du bureau de Montréal, précise de plus M. Savoie, interviewé lors d'une pause d'audition de procès, dont les témoignages ont débuté mardi au palais de justice de New Carlisle.

«On a fermé tous les projets [...] On a fermé le site [Internet]. On restructure la compagnie», souligne Raymond Savoie pour justifier la discrétion de la firme ailleurs que dans la cause l'opposant à Ristigouche-Sud-Est, municipalité de 167 habitants ayant adopté en mars 2013 un règlement pour protéger ses sources d'eau potable, ce qui a incité Gastem à la poursuivre.

Fermer «tous les projets» signifie avoir cessé ses activités au Québec, mais aussi aux États-Unis, «dans l'État de New York», précise M. Savoie.

Admettant que Gastem ne roule pas sur l'or, il assure du même coup que «nous ne sommes pas appuyés par d'autres compagnies financièrement. En équipe, nous serions obligés de subir des influences».

Gastem essuie des critiques parce qu'au lieu de contester le règlement adopté par Ristigouche-Sud-Est, elle a visé une indemnisation pour des travaux préparatoires visant un forage qui n'est jamais venu.

«On ne veut pas travailler où on n'est pas bien. On ne peut discuter avec une population et un conseil municipal opposés au projet», répond M. Savoie.

Mercredi, Gastem a baissé sa réclamation de 1,5 million à 1 million $, parce qu'initialement, une somme de 360 000 $ associée au travail d'un sous-traitant en analyses sismiques et un dépôt de 150 000 $ envoyé au ministère des Ressources naturelles y étaient incluses. Le travail sismique n'a jamais été réalisé parce que la campagne d'exploration a été abandonnée et le ministère a remboursé le dépôt pour la même raison.