«Poursuite punitive» contre Ristigouche-Sud-Est

L'avocat Jean-François Girard assure la défense de Ristigouche-Sud-Est, village aux prises avec l'action en justice de Gastem visant à obtenir une indemnité de 1,5 million $ - soit cinq fois et demi son budget annuel - parce que le village s'est doté en 2013 d'un règlement visant à protéger les sources d'eau potable de ses 167 citoyens. Ils dépendent tous de puits artésiens.

Le procès débutera le 5 septembre au palais de justice de New Carlisle et durera jusqu'au 18 septembre. Les joueurs en présence sont petits, considérant que Gastem est une compagnie ne semblant pas avoir de permanence et qu'elle n'a entrepris aucun projet d'exploration de taille même moyenne depuis quatre ans. Toutefois, les enjeux sont énormes, notamment pour le monde municipal.

«Du point de vue de Ristigouche-Sud-Est, il y a un risque de condamnation de 1,5 million $ alors qu'il n'y a que 84 unités de taxation dans le village. Les conséquences seraient désastreuses pour cette communauté. Pour le monde municipal, on a une compagnie qui demande une indemnité alors qu'elle ne demande pas la nullité du règlement adopté par Ristigouche-Sud-Est [...] C'est un recours abusif», précise Me Girard.

Dans l'ordre normal des choses, il croit que Gastem aurait dû contester le règlement stipulant que tout forage susceptible d'introduire dans le sol une substance pouvant polluer l'eau potable du village doit être distante d'au moins deux kilomètres de toute source.

«Pour Gastem, le problème, c'est le règlement. La compagnie dit : ''Il m'empêche d'exercer mon activité.'' Nous répondons : ''Si le problème est le règlement, conteste le règlement.'' Adopter un règlement crée des entraves. Il y aura toujours quelqu'un pour se plaindre. Un entrepreneur voulant construire un édifice de 18 étages pour des condos dans une zone de bungalows pourrait dire : ''Vous m'empêchez de faire des affaires.'' On est en matière de droit public. Il y a une immunité relative. On dit en droit que «the king can do no wrong», que le législateur public ne se trompe pas», analyse Me Girard.

Il souligne que le règlement adopté par Ristigouche-Sud-Est avait un caractère raisonnable. «Ce n'est pas compliqué; 90 personnes ont dit à l'ancienne administration municipale : ''On craint pour nos sources d'eau potable. Pouvez-vous faire quelque chose?''»

Comme à Gaspé

La zone de protection de deux kilomètres à Ristigouche-Sud-Est était la même que celle adoptée par la Ville de Gaspé en décembre 2012 pour contrer la tentative de Pétrolia de forer à 350 mètres d'un pâté de maisons. Cette zone était basée sur des études montrant qu'une contamination venant d'un forage pétrolier pouvait s'étendre sur près deux kilomètres.

Me Girard précise que les lois québécoises n'accordent à peu près aucun pouvoir aux municipalités en exploration d'hydrocarbures.

«La compagnie n'avait pas d'autorisation à demander à la municipalité. Alors pourquoi l'adoption du règlement arrête tout? [...] Gastem allègue qu'elle avait un droit acquis. Si elle avait un droit acquis, pourquoi a-t-elle tout arrêté? La compagnie dit aussi qu'elle avait un accord verbal avec la municipalité. En droit municipal, une entente verbale n'est pas un gage porteur de force de loi», note Jean-François Girard.

Il souligne que la zone de protection de deux kilomètres laissait quand même à Gastem des aires où elle aurait pu forer. Il dénonce aussi le caractère exagéré du recours de Gastem, sur le plan des deniers publics, notamment.

«Si Gastem avait demandé la nullité du règlement, le procès aurait été moins exigeant pour les fonds publics. Le procès aurait duré quatre jours au lieu de 10 [...]. C'est odieux d'avoir pris un recours contre cette municipalité pour l'assommer. Ce n'est pas une poursuite bâillon, pour la faire taire, c'est une poursuite punitive. Ils ont vendu les droits à Pétrolia. Un bon vendeur aurait récupéré ses billes. Ils veulent se refaire», conclut Me Girard, qui assure que Ristigouche-Sud-Est demandera un remboursement de dépenses à la firme.

