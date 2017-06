Le Peter-Fraser réparé: reprise de la traversée à l'Île Verte

Le navire était en cale sèche depuis le 25 mai, à la suite de son échouement dans le chenal de la rivière, une semaine plus tôt.

Divers services de transport d'appoint, maritime, terrestre et aérien, ont dû être déployés lors de cet arrêt imprévu.

Le traversier Peter-Fraser fait la navette entre Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et le village de L'Isle-Verte, d'avril à novembre. Il effectue plus de 1200 traversées annuellement, avec près de 20 000 passagers et 7000 véhicules transportés.