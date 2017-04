Le Spectacle aérien de Bagotville tend la main à Québec

Avec son titre de «spectacle aérien militaire», le SAIB a «une programmation relevée [...] avec la participation de performeurs et d'appareils rarement vus au Canada», selon les organisateurs.

Au programme: les Snowbirds, la présentation en vol du CF-18 de démonstration aux couleurs du 150e du Canada, un Super Hornet (F-18 de dernière génération) de la marine américaine et un F-22 Raptor, entre autres. Au sol, les visiteurs pourront voir de près un B-52 Stratofortress, un KC-135 Stratotanker, un F-15, un F-16 et plusieurs avions de l'Aviation royale du Canada. Peut-être qu'il sera possible de voir les compétiteurs en lice pour le remplacement des CF-18. L'entrée sur le site est gratuite.

Bien qu'il se tienne à deux heures de route de la capitale, le SAIB tend la main aux citoyens de Québec. Intercar transportera les amateurs d'aviation de Québec pourront faire le voyage aller-retour à la base aérienne le même jour. Le tarif est de 50 $ (plus les taxes) et les départs se feront de la gare de Sainte-Foy les 24 et 25 juin prochains, à 6h. Les retours depuis Bagotville sont prévus à 17h. Il faut réserver avant le mercredi 21 juin, à 17h. Information: intercar.ca et saibagotville.com