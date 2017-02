Des représentants syndicaux voués à la sécurité à La Romaine

(Sept-Îles) Hydro-Québec change les règles du jeu depuis la mort d'un quatrième homme à La Romaine et accepte que des représentants nommés par les syndicats agissent en matière de santé et sécurité au travail sur le vaste chantier de 7,2 milliards $.

C'est dans la foulée du décès du travailleur Luc Arpin, le 9 décembre, dont le corps est resté prisonnier des décombres pendant deux semaines après l'effondrement d'une paroi rocheuse, qu'une «décision conjointe» a été prise entre la société d'État, les syndicats et la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST).

Trois «représentants syndicaux à la prévention» font ainsi leur entrée au chantier hydroélectrique pour se dévouer «à temps plein» à la santé et sécurité au travail. «Il n'y en avait sur aucun chantier d'Hydro-Québec», a souligné le directeur général de la FTQ-Construction, Yves Ouellet. «De là l'importance du geste qui vient d'être posé.»

Selon la centrale syndicale, qui représente le trois quarts des travailleurs à La Romaine, la décision de la société d'État vient d'assurer une nouvelle «présence qui change la donne» en offrant par exemple plus de liberté aux travailleurs qui souhaitent montrer du doigt les pratiques de sous-traitants, qui peuvent être leur employeur, ou même Hydro-Québec.

La FTQ-Construction rappelle d'ailleurs que le «débat» n'est pas nouveau et qu'elle cherche «depuis longtemps» à rendre obligatoire le travail de ce genre de représentants sur les chantiers de construction québécois. La Loi sur la santé et sécurité au travail en fait d'ailleurs mention, mais les articles les concernant ne sont pas en vigueur.

«On se bat pour promulguer les règlements depuis des années», a soutenu M. Ouellet. «C'est une des clés pour aider à la prévention sur les chantiers». En ce sens, la FTQ, qui salue la décision d'Hydro-Québec, espère néanmoins qu'elle deviendra «une norme» appliquée à l'ensemble des travaux de la société d'État. Ce à quoi Hydro-Québec ne ferme pas la porte, expliquant que les «discussions se poursuivent avec les syndicats» pour intégrer des représentants à la prévention «sur des chantiers de grande importance». Pour l'heure, Hydro compte sept conseillers en santé et sécurité à La Romaine, en plus de ceux à l'emploi des entrepreneurs.

Pour une enquête publique

L'ouverture de la société d'État n'influence pas cependant la position de la FTQ qui continue de réclamer une enquête publique pour faire la lumière sur les pratiques d'Hydro-Québec. «C'est pas parce que tu mets des représentants en prévention que ça règle tout d'un coup. On veut savoir ce qui s'est passé», a réaffirmé le directeur général.

Ce que veut aussi le Parti québécois. Mercredi, le gouvernement a rejeté sa proposition d'entendre en commission parlementaire Hydro et la CNESST. «On ne demandait que trois, quatre heures pour poser des questions et essayer de comprendre», a déploré le député de Rimouski, Harold Lebel, en point de presse.

Après le décès de Luc Arpin à La Romaine-4, Hydro-Québec a mis sur pied un comité spécial et mandaté une firme externe pour réviser l'entièreté de ses pratiques de santé et sécurité. Les travaux spécifiquement sur les lieux du drame sont d'ailleurs toujours suspendus au chantier, en activité depuis 2009.