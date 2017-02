Pas d'élection à Percé avant novembre

Geneviève Gélinas

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil

(Percé) L'élection municipale à Percé attendra le 5 novembre prochain, en même temps que les autres municipalités québécoises, a tranché Québec. La ville sera donc privée d'un maire et de cinq de ses huit conseillers pendant près d'un an, à la suite de leur démission les 20 et 21 novembre dernier.