Percé: la reconstruction de la promenade s'accélère

Geneviève Gélinas

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil

(Percé) Percé donne un coup d'accélérateur à son projet de refaire sa promenade et de protéger ses berges, malmenées par l'érosion. Québec l'autorise à confier sans appel d'offres les plans et devis à une firme d'ingénieurs. But : démarrer les travaux avant que la saison touristique batte son plein. Reste que le financement de 15 millions $ pour les réaliser est loin d'être ficelé.