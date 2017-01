Anticosti veut être sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Montréal

La municipalité de L'Île-d'Anticosti veut faire inscrire cette île québécoise aux paysages époustouflants et aux fossiles uniques sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO - une façon pour ses habitants de tenter d'assurer la promotion du tourisme sur son territoire et non pas l'extraction du pétrole.