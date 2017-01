L'ancien dg du Cégep de Matane doit rembourser 70 000 $ versés en trop

L'attaché de presse de la ministre David, Thierry Bélair, confirme la nouvelle en qualifiant ces sommes «d'inquiétantes irrégularités entourant les conditions de fin d'emploi de l'ancien directeur général du Cégep». «Pour qu'une telle situation ne se reproduise plus, un spécialiste de la gouvernance accompagnera le Cégep de Matane pour soutenir et conseiller la direction générale et le conseil d'administration, fait savoir le Ministère par voie de communiqué. De plus, une journée de formation portant sur la gouvernance des établissements collégiaux sera aussi organisée dans le cadre des travaux actuellement menés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à la suite du dernier rapport du Vérificateur général du Québec et ce, d'ici mai 2017.»

«Agir comme administrateur nécessite une formation adéquate et une expérience appropriée, a réagi Hélène David. C'est pourquoi nous veillerons à ce que plus de formation soit donnée à ces personnes.»

Par ailleurs, selon nos sources, l'Unité permanente anticorruption (UPAC) serait débarquée au Cégep de Matane en août.

C'est à la suite d'un article du Soleil du 31 mai intitulé «Deux versements à l'ancien dg considérés comme irréguliers» que le cabinet de la ministre David a procédé à des vérifications comptables en lien avec ces sommes qui auraient été autorisées par l'ancien président du conseil d'administration, Guy Desjardins.

Il s'agit de deux montants totalisant plus de 70 000$ qui ont été empochés par M. Béland lors de son départ en 2014. Ces sommes représentaient le remboursement de 110 jours de vacances et le paiement provenant d'un contrat signé par Marcel Cormier, de la firme Cormier Groupe Conseil, pour l'accompagnement du successeur de M. Béland. Marcel Cormier a ensuite octroyé le contrat à Emery Béland, avec qui il ne cache pas ses liens d'amitié.

En plus d'avoir touché l'équivalent de son salaire annuel qui est d'environ 125 000$ comme prime de départ, M. Béland a donc été rémunéré pour accompagner dans ses tâches le nouveau directeur général du Cégep. Il s'agissait alors de Rémi Massé qui, quelques mois plus tard, a été élu député fédéral de Haute-Gaspésie-La Mitis-Matane-Matapédia. Au lendemain des élections d'octobre 2015, Emery Béland est devenu l'adjoint parlementaire du député Massé.

Rappelons également que Marcel Cormier était le président de la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Matane, dirigée par Annie Fournier, qui était la vice-présidente du conseil d'administration du Cégep au moment du versement de ces sommes.

Du côté du conseil d'administration, la présidente confirme avoir été informée des exigences de la ministre David. «Je manque d'information par rapport à ça», n'a fourni pour seule réponse Thérèse Sagna.