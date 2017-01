«Bombe météo»: cinq maisons risquent la démolition à Sept-Îles

La sécurité civile poursuit toujours son évaluation des dommages laissés par la tempête hivernale d'une rare intensité qui a forcé l'évacuation d'une vingtaine de riverains. Des sinistrés rencontrés, cinq propriétaires «privilégieraient» la démolition de leur résidence plutôt qu'une relocalisation, a confirmé la Ville de Sept-Îles.

C'est que les résidents dont le domicile principal a été plus durement touché ou qui se retrouvent devant un risque «imminent» sont admissibles au programme d'aide financière du ministère, qui leur offre une aide maximale de 158 000 $ pour être déménagés ou encore de prendre l'indemnisation et permettre la démolition.

«D'autres résidences sont en analyse présentement, ça va évoluer au fil des jours, au fil des semaines», a expliqué le directeur général, Claude Bureau. Depuis lundi, la sécurité civile s'affaire d'ailleurs à «établir les priorités» des résidences plus à risque avec un «spécialiste en érosion», a expliqué le directeur régional, Pierre Dassylva.

Les ministres attendus

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, doivent visiter les secteurs touchés de Port-Cartier et Sept-Îles jeudi, en plus de rencontrer les municipalités. «Est-ce qu'il a moyen de se donner un plan de match plus global?» s'interroge le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, qui déplore l'absence de «stratégie» pour les problèmes d'érosion.

«Je veux regarder avec [eux] si on peut se donner un minimum de projection et pas regarder seulement ce qui s'est passé aujourd'hui et attendre la prochaine [tempête]», poursuit-il. La Ville entend notamment sensibiliser Québec pour assouplir certaines règles pour les cas «qui seront problématiques tantôt» et faciliter la relocalisation.

La tempête du 30 décembre a malmené les rives de la Côte-Nord, mais Sept-Îles a été la plus affectée avec 43 bâtiments touchés, dont huit maisons «fortement endommagées». En plus des cinq qui sont susceptibles d'être détruites, une autre devrait pour l'heure, être relocalisée, a ajouté la direction générale.