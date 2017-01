Il y a 250 ans, un natif de l'île Jersey fondait Paspébiac

En 1766 et 1767, Robin a fondé à Paspébiac ce qui allait devenir un petit empire de pêcheries commerciales, avec quelques associés de son archipel.

La Gaspésie, notamment avec ses descendants de naufragés, possède un historique de peuplement unique au Québec, et l'une des principales caractéristiques de cet historique vient de la présence de nombreux descendants d'immigrants des îles Jersey et Guernesey, les principales îles de la Manche, aussi appelées îles Anglo-Normandes.

Comme il avait une idée bien arrêtée sur la façon de faire les choses, et qu'il y avait alors trop peu de résidents à Paspébiac pour répondre à ses besoins, Charles Robin y a fait venir des gestionnaires et des travailleurs de Jersey et des îles voisines. Ces gens s'y sont en grande majorité établis.

L'historien gaspésien Jean-Marie Thibeault étudie depuis des années le phénomène et a mesuré l'impact de la présence jersiaise en Gaspésie.

«J'ai répertorié entre 400 et 450 noms de famille d'origine jersiaise en Gaspésie. Certains sont rares, comme Le Maistre, mais d'autres sont communs, comme les Lebrasseur, Lemieux, Legresley, Fallu, Lescelleur, Touzel, Luce, Lucas, certains Langlais, Lepage, Langlois et Lelièvre», dit-il.

Le préfixe «Le» y est très présent. «Il désigne souvent le métier des premières personnes à avoir porté le nom, comme Lemesurier, Lebouthillier, Lemarquand, Lescelleur ou Lebrasseur. Il désigne d'autres fois des caractéristiques physiques ou d'autres éléments, comme Legros, Legrand, Legris, Legresley, Lemoignan, Lequesne. Certaines personnes ont gardé le préfixe détaché du reste du nom», note l'historien.

Un pivot de la pêche

Charles Robin fera de Paspébiac un pivot de la pêche et de la transformation de morue salée et séchée, produit que sa compagnie, et d'autres firmes souvent fondées par des Jersiais, exportent en Europe et en Amérique du Sud. La Gaspésie trouvera ainsi, à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle et pendant le plus clair du XIXe siècle, une place de choix dans un triangle où se transigent aussi rhum, bois, mélasse, sel et produits finis européens.

Le complexe de Paspébiac, auquel s'ajouteront de nombreux magasins en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse dans les décennies subséquentes, deviendra dès la fin du XVIIIe siècle un carrefour polyvalent.

«On y construisait les bateaux de la compagnie, notamment des navires au long cours, et il y avait une forge et des magasins où il était possible de trouver de tout, des commerces qui n'avaient rien à envier à ceux de Montréal ou de Québec», signale Jean-Marie Thibeault.

Né en 1743 à Saint-Brélade, sur Jersey, Charles Robin a vécu en Gaspésie de 1766 à 1802, année où il est retourné dans son île natale. Il a administré sa compagnie de là jusqu'en 1810. Il y est mort en 1824. Ses neveux Philip et James lui ont succédé à Paspébiac.

Charles Robin a laissé un souvenir plus amer que doux chez bien des Gaspésiens. Il a certes contribué au développement des pêches, mais ses méthodes en affaires font encore parler, près de 200 ans après sa mort.

«Il avait instauré un système de crédit par lequel il prêtait aux pêcheurs les biens dont ils avaient besoin pour la saison, mais comme il fixait les prix du poisson, le pêcheur finissait son année en dette, ou il devait s'endetter à l'aube de la saison suivante. Tout était noté dans les livres de la compagnie. C'est un système très discutable, mais il était loin d'être unique. Il était bien de son temps», note l'historien.

Aujourd'hui, un ensemble de bâtiments, le Site historique du banc de pêche de Paspébiac, rappelle le rôle des compagnies jersiaises. Ce type d'architecture est très présent dans une grande partie de la Gaspésie.

La plus vieille compagnie canadienne

Le directeur du site, Thomas Martens, souligne que la compagnie initiale de Charles Robin demeure jusqu'à ce jour «la plus vieille compagnie canadienne», si on tient compte des changements de noms qui en ont fait en 1910 la Robin, Jones and Whitman.

«La Compagnie de la Baie d'Hudson est plus vieille [elle a été fondée en 1670], mais elle a été achetée par une firme américaine [en 2013]. Molson est vieille aussi, mais elle a été fondée en 1807. La charte de la compagnie Robin est demeurée dans les mains d'intérêts d'ici en continu depuis 1766. La compagnie est inactive depuis 10 ans, mais sur papier, elle existe toujours. Elle est détenue par les propriétaires du IGA de Paspébiac», dit-il.