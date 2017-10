Démocratie Québec présente 4 nouveaux candidats

Michèle Dumas-Paradis dans Chute-Montmorency-Seigneurial, Brigitte Letarte dans Les Monts, Pierre Aubé dans Neufchâtels-Lebourgneuf et Philippe Moussette dans Vanier-Duberger sont les quatre candidats présentés à la presse dimanche par la candidate à la mairie de Québec.

Ils ont tous déjà tâté de la politique municipale comme bénévole à l'exception de M. Moussette. Même que trois d'entre eux ont tenté leur chance pour devenir échevins. C'est le cas de Mme Letarte et de M. Moussette en 2013 à titre de candidat indépendant, tandis que M. Aubé s'est présenté sous la bannière du parti Défi vert en 2009.

Ces quatre recrues portent à 17 le nombre de candidats pour Démocratie Québec. Les districts Val-Bélair dans l'arrondissement Haute-Saint-Charles, Sainte-Thérèse-de-Lisieux et Robert Giffard dans Beauport, et Louis XIV dans Charlesbourg sont toujours orphelins. La période de mise en candidature se termine le vendredi 6 octobre. Malgré tout, la chef Anne Guérette refuse de parler de «difficultés» liées au recrutement.

«C'est vous qui parlez de difficultés, répond-elle à la question d'une journaliste. Nous travaillons toujours et on rencontre des gens. On a jusqu'au 6 octobre», rappelle-t-elle.