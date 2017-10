Un million de visiteurs depuis l'ouverture du Bora Parc

Agrandir

Luce Grégoire, de Thetford Mines (à droite), est devenue samedi la millionième visiteuse du Village Vacances Valcartier depuis l'ouverture du Bora Parc, en décembre dernier. Elle était accompagnée de son fils Mathieu Fecteau et de sa famille, sa conjointe Chany Campagna et leurs enfants Malik et Kilian.

Vincent Gagné