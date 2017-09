Une application pour les loisirs proposée par Québec 21

Annie Morin

Québec 21 propose de créer une application mobile pour savoir ce qui se passe en temps réel dans les parcs et les installations sportives de la Ville de Québec et réserver d'un clic les équipements disponibles. Le nouveau parti municipal propose aussi de remplacer les surveillants de parcs par des étudiants en kinésiologie pour animer les lieux et faire bouger les citoyens.

C'est le candidat dans le district Le Plateau, Dominique Soucy, ex-basketteur du Rouge et Or, qui a mené vendredi la conférence de presse quotidienne de Québec 21. Celui-ci veut faire de Québec «la ville la plus active en Amérique du Nord». C'est d'ailleurs le déclencheur de son implication en politique municipale. «Tu te lèves le matin, tu vas pouvoir aller voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a des parcs qui sont libres à Québec, est-ce qu'il y a des plateaux, est-ce que le stade Chauveau est disponible?» a-t-il donné en exemple. La plateforme permettrait aux équipes d'annuler les terrains dont elles n'ont pas besoin et aux citoyens de les réserver en tout ou en partie. Ceux qui auraient la mauvaise idée de faire défection seraient exclus du système après «trois prises». M. Soucy croit possible de développer une telle plateforme pour environ 50 000 $.