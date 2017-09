Le Centre Vidéotron, toujours prêt pour 18 000 personnes

(Québec) À partir de maintenant, chaque évènement tenu au Centre Vidéotron entraînera le déploiement du maximum de policiers et de préposés au stationnement pour permettre une entrée et une sortie dans l'ordre. Qu'importe le nombre de spectateurs attendus. Le maire Régis Labeaume a trouvé la solution, mais refile la facture à Québecor.

Le maire de Québec a répété plusieurs fois, vendredi, qu'il était «tanné» de se faire parler des problèmes de circulation et de stationnement autour du nouvel amphithéâtre.

«J'ai informé Québecor ce matin que tous les évènements à partir de ce soir, nous allons mettre tout le personnel nécessaire comme si c'était rempli au total, au complet, à 18 000 personnes», a annoncé Régis Labeaume lors d'une mêlée de presse à la sortie d'un restaurant Normandin où il s'était rendu pour manger et serrer des mains.

À ce jour, la pratique voulait plutôt que Québecor informe la Ville du nombre de billets vendus et que le nombre de policiers et de préposés au stationnement soit ajusté en fonction de la foule. L'information était partagée lors d'un comité hebdomadaire et actualisée le jour même.

Il y a tout de même eu de longues files d'automobiles mercredi, lors du match de hockey des Canadiens de Montréal. Les orages ont incité les gens à se garer plus près de l'amphithéâtre plutôt que dans les rues environnantes, a fait valoir jeudi le vice-président du comité exécutif, Jonatan Julien. Le maire a ajouté vendredi que le nombre de spectateurs soumis par Québecor n'était pas le bon. Environ 10 000 personnes étaient attendues et il en est venu 30 % plus, a-t-il noté.