Une nouvelle piste cyclable en bordure du fleuve à Beauport

Le plan de huit kilomètres actuellement sur la table entre le Domaine Maizerets et le parc de la Chute-Montmorency prévoit principalement la création de belvédères, de points d'observation, de passerelles et de quai. À cela, le maire sortant veut ajouter une piste cyclable le long de l'autoroute Dufferin-Montmorency, côté fleuve, même s'il faut enrocher pour créer la piste.

Il souhaite que les travaux débutent en 2021 après la fin des travaux de la phase 4 entre la côte Gilmour et la côte de Sillery prévue pour 2020. M. Labeaume s'engage même à injecter 2 millions pour redessiner le projet, qui inclurait une piste pour cyclistes et piétons. «On dit qu'il faut que ce soit partout pareil et que les gens ici puissent bénéficier de ce qui existe entre le pont de Québec et la côte de Sillery.»

«Y'a eu des consultations à Beauport, enchaîne-t-il. Les gens le demandent et ils ont raison. Tant qu'à investir pour ce qu'ils veulent faire pour le littoral, on regretterait pendant des décennies de ne pas ajouter la piste cyclable et le sentier piétonnier.»