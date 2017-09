Anacolor a refusé 1,6 million $ pour son terrain

«Mme Guérette a dit que nous avions offert l'évaluation municipale à Anacolor (865 000 $), c'est faux, a voulu rectifier Régis Labeaume mercredi matin en marge d'une annonce dans Vanier. Elle offre 1,3 million $. On a offert le 26 octobre dernier 1,6 million $. Qu'elle oublie son 1,3 million $, ça ne marchera jamais», a-t-il tranché.

Pour lui, la sortie de de Démocratie Québec, qui pensait bonifier l'offre de son adversaire, a un «effet zéro parce qu'il n'y a pas de vendeur et qu'on a offert 1,6 million $». Anacolor a refusé cette dernière offre le 21 février. «Ils voulaient être dédommagés pour l'ensemble du déménagement, ce qu'on a refusé. On leur a dit qu'on possédait un terrain dans le parc industriel de Beauport et qu'on était très collaborateur. Ils ont tout refusé», a expliqué le chef d'Équipe Labeaume.

M. Labeaume affirme aussi être prêt à payer le coût de démolition évalué sous la barre des 100 000 $. «Ce n'est pas significatif. Ce n'est pas une bâtisse complexe à déconstruire», soutient-il, précisant que l'offre est toujours sur la table.

Avec ce prix, auquel il faudrait possiblement ajouter des coûts de décontamination, le candidat à la mairie croit viser dans le mille. «On est capable d'entrer dans notre argent. En terme d'affaires, on le valorise et on fait du résidentiel.» Il n'exclut pas la possibilité d'en faire un parc, même s'il y en a déjà deux autres à proximité.

Pas d'expropriation en vue

Régis Labeaume demeure prudent quant à une possible expropriation. «On embarque dans un gros dossier. La question qu'on doit se poser, c'est si on a de bonnes poignées légales. Saint-Vincent-de-Paul, on n'est pas gêné ben ben (en haute ville), ça fait dix ans qu'on patiente. S'il y a une question de santé publique, peut-être qu'on peut avoir un bon dossier, ça sera à évaluer. Avant toute chose, il faut tenter de négocier et s'entendre. Il faut donner une chance à ça. On ne peut pas exproprier chaque que quelque chose fait pas notre affaire en ville.»

Avec Annie Morin