Des milliers de manifestants à l'assaut de la colline Parlementaire

Les représentants des quelque 4000 groupes communautaires reconnus du Québec sont débarqués près du Grand Théâtre en début d'après-midi et se dirigent vers l'Assemblée nationale.

Bruyants, les marcheurs rendront visite aux employés du Conseil du trésor sur la Grande Allée Est, puis les participants entendent encercler le parlement histoire d'interpeller les élus ; le thème de cette action : Vous êtes cerné.e.s.

Les groupes communautaires réclament depuis plusieurs années un rehaussement de leur budget. Aussi une reconnaissance de leur rôle dans le maintien du filet social. Ils demandent en outre que le gouvernement cesse de sabrer les dépenses étatiques : «Les services publics et les programmes sociaux sont en péril. Que ce soit en réduisant les budgets, l'accès aux services et aux programmes, ou en privatisant, une entreprise de démolition est en cours et c'est la population qui en paie le prix», dixit le site Web engagezvousaca.org/accueil/les-revendications/

Plus de détails à venir...