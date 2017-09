Québec 21 dénonce la «taxe Labeaume»

Le chef de Québec 21 estime que le maire Régis Labeaume a profité de la hausse de la valeur foncière des propriétés pour récolter plus de taxes résidentielles. Jean-François Gosselin a même créé l'expression «taxe Labeaume» pour désigner ces sommes, perçues en trop selon lui.

Armé d'un tableau présentant les variations du compte de taxes par secteur entre 2009 et 2016, M. Gosselin a martelé mardi que les hausses dépassaient l'inflation - plafond fixé par le maire sortant - six années sur huit. Il a plus particulièrement souligné deux valeurs : 35 % d'augmentation à Vanier et 34 % à Sillery.

Quand les journalistes ont fait remarquer que le taux de taxation a été ajusté à la baisse ces dernières années pour tenir compte de l'augmentation de la valeur foncière, M. Gosselin a balayé l'argument du revers de la main. «Peut-être, sauf qu'en absolu on paie plus cher de taxes en bout de ligne», a-t-il soutenu.

Même indifférence au fait que les dettes des anciennes villes sont incluses dans les augmentations que Québec 21 dénonce. «On est rendus dans le technique», a répliqué le candidat à la mairie, pour qui «ce n'est pas important».

Pour générer des économies de 100 millions $, M. Gosselin a ciblé d'abord les salaires de la direction générale. Selon lui, 25 millions $ peuvent être récupérés rapidement en proposant de nouveaux contrats de travail au directeur général et à ses adjoints. «Je l'ai dit et je le répète, il n'y en a pas de problème de compétences à la Ville de Québec. Il y a amplement de fonctionnaires municipaux qui sont compétents et qui pourraient faire ce travail-là avec des salaires respectables autour de 125 000, 150 000 dollars par année», dit-il.