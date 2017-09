Destruction de Dialogue avec l'histoire: des artistes toujours en colère

Réunis lundi soir à l'ENAP lors d'une conférence donnée par Jean-Pierre Raynaud, de nombreux artistes ont exprimé leur colère deux ans après la démolition du fameux «cube blanc» qui trônait à la place de Paris depuis 1987. «Inacceptable», «inouï», «violent». Plusieurs qualificatifs ont été utilisés pour décrire la décision de l'administration Labeaume, dont a pris connaissance à l'époque M. Raynaud par l'entremise des journaux.

Certains membres du public ont même remis sur la table la possibilité de poursuivre la Ville de Québec pour la destruction de l'oeuvre. À cela, M. Raynaud répond que s'il avait voulu poursuivre en justice, ce serait déjà fait. «Il s'est passé ce qu'il s'est passé. [...] Ça fait partie du parcours de l'oeuvre», a-t-il philosophé. «Bien sûr, la destruction a été un choc, mais à partir de ça, on essaie d'en faire quelque chose de positif. Pas simplement pour moi, mais parce que peut-être que quelque chose de bien et d'intéressant peut rebondir pour chacun de nous.»

Il se dit toutefois «au diapason» avec les commentaires d'indignation, et affirme qu'il «ne pardonne pas au maire».

«Sanctions» exigées

L'artiste Luc Vaillancourt ne pardonne pas non plus à Régis Labeaume, et exige des «sanctions» contre les responsables. À ses yeux, la question est plus large que l'oeuvre en soi, elle regarde ce que l'on est prêt à accepter ou non comme société. Il dénonce le peu de protestations publiques ayant suivi la destruction du «cube».

Parmi les artistes de renom présents sur place, aux côtés de quelque 170 autres personnes, Armand Vaillancourt, Aristide Gagnon, Florent Cousineau, Don Darby, Ludovic Boney et André Du Bois. Y était également l'avocat Marc Bellemare, lui qui payera pour la construction d'une version agrandie de Dialogue avec l'histoire, oeuvre qui prendra le nom d'Autoportrait.

Pour Jean-Pierre Raynaud, «c'est peut-être la suite de l'aventure».

Autoportrait fera 7,5 mètres de hauteur, soit 50 centimètres de plus que Dialogue avec l'histoire.