Un parc aux portes du Vieux-Québec

Annie Morin

(Québec) Équipe Labeaume promet de transformer en parc le terrain de l'ancienne église Saint-Vincent-de-Paul, dans la Côte d'Abraham, et d'y greffer une remontée mécanique pour faciliter les déplacements des piétons et des cyclistes entre la basse-ville et la haute-ville.