La policière Katia Pitre succombe à son cancer

(Québec) La policière Katia Pitre est décédée dimanche après-midi du cancer des ovaires rare et agressif contre lequel elle luttait, avec l'aide du public, depuis maintenant six ans.

Le combat de la jeune femme de 32 ans avait ému la population. En décembre 2011, elle recevait un diagnostic d'une forme très peu répandue de cancer des ovaires chez une femme de son âge. En décembre 2013, des proches et des collègues de travail du service de police de la Ville de Québec s'unissaient pour amasser les 300 000 $ nécessaires à un traitement d'immunothérapie expérimental dispensé dans une université américaine au Minnesota. L'objectif a été atteint en seulement 10 jours. En janvier 2014, elle s'envolait pour Minneapolis.

En 2015, Mme Pitre était hospitalisée et subissait une intervention en lien avec sa condition. Un rappel de l'agressivité de la maladie, malgré l'amélioration notée après son séjour aux États-Unis.

Jusqu'à la fin, Katia Pitre n'a jamais baissé les bras. Le dernier message publié sur sa page Facebook le 14 août fait mention de sa visite en Suisse en mai pour y subir d'autres traitements très éprouvants. Depuis, elle avait repris son suivi médical avec son équipe soignante à Sherbrooke et continuait des traitements d'immunothérapie.

Elle termine son message avec ce souvenir heureux laissé à ceux qui la soutenaient. «Mes copines et moi avons organisé une sortie en voilier sur le fleuve pour faire un pique-nique et regarder les grands feux d'artifice à bord. Nous avons eu une soirée formidable, mémorable, qui m'a tellement fait plaisir!!!! J'espère de votre coté vous profitez de l'été et vous avez eu la chance vous aussi de créer des moments forts avec votre entourage!!!»