Un candidat de Québec 21 aurait été expulsé d'un événement

Dominique Soucy a expliqué, samedi soir, qu'il se rendait d'abord comme père de famille à l'événement organisé par l'organisme Voice of English-speaking Québec (VEQ) à l'école Saint-Vincent. C'est que sa fille fréquente l'école préscolaire anglophone Ste-Foy Elementary.

Le candidat de Québec 21 aurait passé plus d'une heure à la fête sans soucis, se présentant d'ailleurs à différents candidats d'Équipe Labeaume et prenant des photos avec certains d'entre eux. «En sortant de l'école, j'ai croisé Régis Labeaume qui arrivait et on s'est échangé une bonne poignée de main. Il a refusé de prendre une photo avec moi, mais c'était de bonne guerre et cordial», admet d'une part Dominique Soucy.

Mais «à peine trois minutes plus tard», la directrice de VEQ, Brigitte Wellens, a abordé le candidat du district du Plateau. La suite des événements est moins claire.

«Elle m'a demandé de quitter, car je n'étais pas le bienvenu ici. J'ai demandé pourquoi et elle m'a dit que la Ville de Québec aidait à financer l'événement et que ce n'était pas un événement politique. Ça ne faisait pas de sens pour moi, puisque je suis candidat et il y avait plusieurs candidats d'Équipe Labeaume sur place», explique M. Soucy. Comme il était à l'événement avec ses enfants, il dit avoir insisté pour que ces derniers finissent de jouer avant de quitter les lieux.