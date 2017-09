Le mauvais état du pont teinte les fêtes pour son centenaire

Il s'agit d'«un pont dont il faut absolument assurer la pérennité», a tenu à préciser M. Lehouillier au parc de la Marina-de-la-Chaudière samedi matin. Il était accompagné des ministres François Blais, Dominique Vien et Jean-Yves Duclos, ainsi que du maire Régis Labeaume.

«Vous m'avez tellement manqué!» a d'ailleurs blagué le maire de Québec à l'endroit de son homologue de Québec. Les deux hommes en étaient à une première rencontre depuis leurs récents différends portant sur le transport entre les rives nord et sud.

D'abord au parc de la Marina-de-la-Chaudière, puis au quai des Cageux, de nombreux dignitaires ont rendu hommage aux 89 ouvriers morts durant la construction du plus long pont cantilever au monde. De ce total, 76 sont décédés lors de l'effondrement de la travée sud du pont, le 29 août 1907, et 13 autres ont perdu la vie le 11 septembre 1916, lorsque la travée centrale s'est tordue avant de s'écrouler dans le fleuve.

La construction du pont de Québec a finalement été complétée le 20 septembre 1917.

Et pour souligner l'anniversaire, des festivités auront lieu samedi, tout l'après-midi et en soirée, le long de la promenade Samuel-De Champlain et au parc du Rigolet. Un feu d'artifice au-dessus du fleuve Saint-Laurent couronnera la soirée.

Pour plus d'infos: www.cciquebec.ca/100-ans-du-pont-de-quebec/