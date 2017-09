Élections municipales: sur la ligne de départ

(Québec) Le mot «respect» a été prononcé à plusieurs reprises par les chefs des trois principaux partis municipaux lors du lancement de la campagne électorale, vendredi, à Québec. Chacun promet de conserver un ton respectueux jusqu'au scrutin, le 5 novembre, et invite bien sûr ses adversaires à faire de même. Récit d'une première journée où les candidats à la mairie ont mis leur équipe et leurs idées de l'avant sans trop s'attaquer. Un morceau de robot pour tout le monde.

M. Labeaume est revenu sur l'importance de doter la capitale d'un système de transport en commun structurant et de profiter des subventions disponibles pour ce faire. Mais pas question pour lui de décider d'ici le jour du vote du mode (bus, tramway ou autre) qu'il entend privilégier. Au mieux pourrait-il raccourcir le délai évoqué pour accoucher du plan final. «Quand je parle de deux ans, je me donne de la marge de manoeuvre, je joue un petit peu fessier parce que j'ai l'expérience de ces projets-là», a-t-il admis.

La chef de Démocratie Québec est la seule à commencer la campagne électorale avec une équipe incomplète. Elle a 13 candidats déclarés à ses côtés alors qu'elle a toujours comme objectif d'en présenter dans tous les districts, soit 21.

Anne Guérette ne croit pas que cela lui nuise, pas plus qu'aux futurs candidats. «On peut faire vite ou on peut faire bien», a-t-elle exposé, se disant prête à aller au bout du délai pour le dépôt de candidatures auprès du Directeur général des élections du Québec, le 6 octobre.

Selon la politicienne, il faut regarder la qualité du parti plutôt que le nombre de candidats. «On a des fondations solides. On a un super de beau programme, on l'a bâti ensemble, on n'est pas en train de l'improviser», a-t-elle insisté, fière de présenter le petit dépliant de forme carrée qui résume toutes les idées de Démocratie Québec et sera distribué largement au cours des prochaines semaines.

Lors d'un point de presse tenu à son local de campagne dans Sillery, la chef de l'opposition a présenté le fil conducteur de son action : «On veut changer la façon dont les décisions vont se prendre à l'hôtel de ville de Québec. [...] On veut que la Ville de Québec soit un modèle en matière de démocratie municipale. On veut faire participer les gens sur le terrain.»

Il sera néanmoins question de transport, bien sûr, mais aussi de finances, d'environnement, d'aménagement urbain et de patrimoine, entre autres.

L'utilisation du mot respect par le maire sortant a fait sourciller la chef de l'opposition, qui le côtoie depuis 2007. «On connaît le personnage. Ça fait 10 ans qu'il décide tout seul. Ça fait 10 ans qu'il bouscule tout le monde. Nous, on est convaincus que s'il est réélu, ça va continuer», a-t-elle lancé, promettant de ramener elle-même le respect au conseil municipal si elle rafle la mairie.

***