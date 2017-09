Plus de débats avec Labeaume

«Je suis prêt à défendre mes idées et à écouter celles des chefs des autres partis, dans le respect mutuel. L'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec me semble un rendez-vous incontournable, à cela pourrait s'ajouter un débat télévisé et un autre radiophonique par exemple. Cela ferait trois événements auxquels je participerais», a déclaré M. Labeaume à la fin de son long discours de lancement de campagne.

Le maire a expliqué ainsi son nouvel appétit pour les débats : «Ceux avec qui je débattais [en 2013], c'était les chefs syndicaux surtout. Là ce n'est plus le cas.»

Il s'est même montré impatient, traînant Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, et Rémy Normand, président du Réseau de transport de la Capitale, à sa suite. «Honnêtement, je pense qu'il faut déblayer la question de la taxation, de la gestion des finances de la Ville avec Jonatan et il faut le faire avec la mobilité avec Rémy. J'aimerais qu'ils [les partis d'opposition] nous donnent rapidement le nom de leurs spécialistes, spécialistes des finances publiques et spécialistes de la mobilité, ils doivent en avoir. J'aimerais qu'on organise ça assez rapidement», a précisé le maire Labeaume.

En 2013, l'élu municipal avait débattu seulement avec David Lemelin, alors chef de Démocratie Québec, devant la Chambre de commerce.

Plus tôt en matinée, le chef de Québec 21 s'est dit prêt à débattre «n'importe où, n'importe quand, n'importe comment». Avec n'importe qui aussi, puisqu'il n'est pas essentiel pour Jean-François Gosselin que le maire Labeaume soit présent : «Avec Mme [Anne] Guérette, avec ou sans le maire, je refuse aucun débat, j'accepte toutes les demandes de débats.»

«Je ne vous cacherai pas que j'adore les débats autant comme quelqu'un qui participe aux débats, autant comme quelqu'un qui regarde un débat. Les débats sont importants dans une démocratie comme la nôtre, il faut faire des débats et je vais accepter toutes les demandes», a insisté le candidat à la mairie.

Démocratie Québec lance sa campagne électorale en début d'après-midi et sa chef Anne Guérette pourra à son tour faire part de ses intentions quant aux débats.

