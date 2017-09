Retour sur les quais pour la piste cyclable dans le Vieux-Port

Le maire Régis Labeaume a annoncé le changement mercredi, après un été de critiques contre son administration. Depuis l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur une voie de circulation auparavant réservée aux automobiles, en mai, des bouchons ponctuels se forment entre la rue Saint-Antoine et du Quai Saint-André. L'heure de pointe de l'après-midi est la plus problématique.

Le maire de Québec a attribué en partie les problèmes de l'été à la popularité de la nouvelle place des Canotiers et aux nombreuses activités tenues cet été dans le secteur du Vieux-Port.

Même si le Port de Québec ne voulait plus de cyclistes sur les quais en raison de conflits potentiels avec les piétons et plus spécifiquement les croisiéristes, M. Labeaume dit avoir convaincu le président-directeur général Mario Girard de leur faire une place. Il n'était toutefois pas question de permettre le grand tour sur les quais comme avant. Cela en raison de l'étroitesse de certaines sections, où des véhicules doivent circuler pour avitailler les navires et transférer les bagages des passagers.

L'idée de construire une passerelle a été explorée, mais son coût estimé à 4,5 millions $ et des questions de sécurité ont vite clos l'affaire.

La solution proposée suppose tout de même l'achat de quelques cases de stationnement au gestionnaire du stationnement étagé à un prix qui reste à négocier. Le Port en laisse aller une vingtaine. De l'affichage est aussi à prévoir.

M. Labeaume se dit pleinement conscient que des cyclistes vont être déçus. «Gouverner, c'est décider, alors il faut que je fasse ma job», a-t-il laissé tomber.

Plus de détails à venir...