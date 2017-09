Le plein d'idées pour les rivières

(Québec) Passerelles de bois ou de béton, cabanes flottantes, sculptures géantes en forme d'orignal, culture de moules d'eau douce, marché public autochtone... Le concours international Rêvons nos rivières a permis à la Ville de Québec de faire le plein d'idées pour aménager et mettre en valeur les rivières qui sillonnent son territoire. Un plan reste à rédiger et à financer.

Un groupe de Glendale, aux États-Unis, dirigé par le Coréen Joo Hyung Oh, reçoit le troisième prix et ses 40 000 $ pour sa proposition audacieuse et à la facture originale. Parmi les idées soumises, on trouve un pont en arches, un monorail, des sentiers flottants, un toit vert pour l'autoroute Montmorency... Mme Lemieux y puise de l'inspiration pour «le long terme».

Le maire Régis Labeaume a insisté pour dire que le concours d'idées, une première qui a coûté 352 000 $ à organiser, a permis à la Ville d'économiser puisqu'elle peut désormais puiser dans les 21 propositions qui lui ont été faites. «Si on avait fait appel à des firmes privées pour se dessiner un plan directeur des rivières, on aurait payé pas mal plus cher que ça», a renchéri Julie Lemieux.